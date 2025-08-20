Inter avanti su Koné: “Non è da escludere per QUESTO motivo”

L’Inter non ha ancora abbandonato definitivamente la pista Manu Koné, nonostante le prime resistenze da parte dei Friedkin. Il club nerazzurro sa bene che davanti ad una mega offerta da 45 milioni per il forte centrocampista francese la Roma potrebbe seriamente tentennare, come peraltro intuito dalle parole pronunciate da Gian Piero Gasperini appena pochi giorni fa.

A rilanciare le speranze dell’Inter intorno al classe 2001, ci ha pensato questa mattina La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, per ragioni legate al fair play finanziario della Uefa, la Roma avrebbe serie difficoltà a dire di no ad un’offerta da 45 milioni per il francese: “Proprio per la delicatezza dei conti giallorossi, l’eventualità di un Koné interista non è ancora da escludere del tutto”.

Bisognerà capire, dunque, se questo affondo da parte dell’Inter arriverà o meno nei confronti del centrocampista. In alternativa sono stati sondati altri due giovani talenti con caratteristiche simili ma con meno esperienza: Mahamadou Doumbia dell’Anversa e Djaoui Cissé del Rennes.