Inzaghi il futuro è ancora da blindare: serve di più in campionato

Inzaghi potrebbe aver ragione: sembra esserci eccesiva severità nel giudizio nei suoi confronti. L’Inter è in corsa in Champions League e in Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa ed è seconda in campionato. Tutto sembra essere allineato con le aspettative del club. Più o meno. In Serie A, il desiderio era di lottare per lo Scudetto e, invece, la distanza dal Napoli è siderale. Inoltre, i nerazzurri occupano sì la seconda piazza, ma la sensazione è che sia più per demerito delle avversarie.

Al netto delle delusioni in campionato, Inzaghi sta portando risultati, va detto, ma deve ancora consolidare quanto di buono fatto fin qui. Saranno i risultati dei prossimi mesi a giocare un ruolo decisivo e a pronunciarsi sul futuro all’Inter del tecnico.