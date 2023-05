Inzaghi non si accontenta: avvertita la squadra per l’Euroderby

L’Inter sta vivendo il suo momento di forma più alto della stagione, e non poteva arrivare in un periodo migliore. I nerazzurri sono ancora impegnati su tre fronti e nelle prossime partite decideranno il loro futuro, a partire da domani sera. Inzaghi sogna in grande e non vuole cali di tensione proprio ora.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il primo pensiero del tecnico sarà la gara di domani sera contro il Milan. L’Inter ha la finale di Istanbul a portata di mano, ma non può permettersi di sbagliare l’approccio alla gara. Inzaghi ha già avvertito i suoi: serve la stessa mentalità dell’andata, per evitare di farsi schiacciare e di far prendere così fiducia ai rossoneri. Il tecnico vuole segnare per primo, in modo da indirizzare ulteriormente la qualificazione.

Inzaghi, però, vuole mantenere alta l’asticella delle ambizioni su ogni fronte: il campionato è stato raddrizzato, dopo mesi troppo deludenti, e ora l’Inter non deve tornare a commettere gli errori del passato.

E non è finita, perché l’allenatore nerazzurro vuole il pacchetto completo: mercoledì 24, infatti, c’è un altro trofeo da giocare, la finale Coppa Italia contro la Fiorentina. Una competizione tanto cara al tecnico piacentino, che non vuole di certo farsela sfuggire.

L’opinione di Passione Inter

Sono giornate roventi in casa nerazzurra, con un finale di stagione entusiasmante, che potrebbe diventare glorioso se gli uomini di Inzaghi riuscissero a mantenere alto il livello delle prestazioni su tutti i fronti. Le rotazioni delle ultime settimane hanno dimostrato che la squadra può sempre rimanere competitiva, ma ora c’è da concretizzare il lavoro fatto. E domani sera ci sarà il primo, decisivo passo.