Lautaro in crisi, l’Inter gli fa una richiesta particolare

La richiesta nerazzurra

La crisi di Lautaro Martinez è evidente, e non solo per l'assenza di reti nelle ultime 10 partite. Il Toro è evidentemente spaesato e serve una reazione immediata prima di compromettere una stagione intera. Ora più che mai l'Inter ha bisogno di lui. A tal punto che, secondo La Gazzetta dello Sport , il club avrebbe fatto una richiesta speciale al numero 10.

I nerazzurri infatti, dopo Salernitana, Liverpool, Torino e Fiorentina, potrebbero avere la partita decisiva in chiave Scudetto: lo scontro a Torino contro la Juventus. Ecco perché, per il 3 aprile, subito dopo la sosta, Inzaghi vuole che i suoi, oltre ad aver ripreso a marciare, siano al top della condizione, per dare un segnale forte alla concorrenza. Le pause per la Nazionale però spesso hanno spompato i nerazzurri, che alla ripresa hanno sempre faticato parecchio. Ecco perché la società starebbe cercando di convincere Lautaro Martinez e Correa a non partire per le partite con l'Argentina.