MVP Passione Inter – Balzo Onana verso il podio, Calha sul podio

Dopo l’ultimo match giocato dall’Inter, ecco l’attesissima classifica targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra! Vi ricordiamo come funziona:

Al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale ( CLICCA QUI ) e sul nostro canale YouTube un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare;

Al più votato saranno assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto;

I punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.

Solo un pareggio per l’Inter, che però vale tantissimo poiché consente al club di raggiungere i quarti di finale di Champions League eliminando il Porto. Partita complicatissima al Do Dragao, complicata anche da giudicare nei singoli. La community di Passione Inter premia in primis André Onana, autore di diverse parate importanti, soprattutto nel finale. Quindi Matteo Darmian, eroico nel giocare anche parte della sua gara con dei crampi, ed infine Hakan Calhanoglu, premiato come MVP del match dalla UEFA. Ecco quindi la classifica aggiornata dell’MVP PassioneInter.

MVP di giornata

Onana 5;

Darmian 3;

Calhanoglu 1.

Classifica MVP stagionale

1. Lautaro Martinez – 61 punti

2. Dzeko – 44 punti

3. Calhanoglu – 34 punti

4. Barella – 33 punti

5. Onana – 31 punti

6. Dimarco – 25 punti

7. Darmian – 17 punti

8. Dumfries – 15 punti

9. Acerbi – 13 punti

10. Gosens – 13 punti

11. Mkhitaryan – 12 punti

12. Lukaku – 10 punti

13. Asllani – 8 punti

14. Handanovic – 6 punti

15. Brozovic – 5 punti

16. Gagliardini – 3 punti

17. De Vrij – 2 punti

18. Bellanova – 1 punto