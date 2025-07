Patto Inter per il nuovo difensore: “Non esclude Leoni”

Gli strani incastri del calciomercato potrebbero raddoppiare i colpi previsti in difesa dall’Inter per questa estate. Come abbiamo più volte raccontato negli ultimi giorni, infatti, da parte del club nerazzurro è stato fissato un budget da circa 30 milioni di euro per consegnare a Cristian Chivu l’ultimo tassello per il reparto arretrato della prossima stagione.

Secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, però, non è escluso che possano essere ben due i nuovi arrivi in difesa. Giovanni Leoni rimane chiaramente il primo obiettivo, nonostante la valutazione da circa 40 milioni di euro fatta dal Parma. Il difensore classe 2006 arriverebbe come erede di Acerbi e de Vrij, anche se il suo approdo a Milano non provocherebbe alcun addio immediato.

Eppure, ad oggi il profilo più vicino alla difesa interista rimane quello di Koni De Winter, sia per i costi inferiori (20-25 milioni) che per i buoni rapporti con il Genoa. A questo, va aggiunto il patto stretto da Piero Ausilio con il procuratore del ragazzo: il ds verrà sostanzialmente informato su eventuali movimenti che riguarderanno il centrale belga da qui alle prossime settimane.

Come spiegato dal quotidiano torinese, “vero è che il primo obiettivo per la difesa è Giovanni Leoni, però oggi non va escluso che l’Inter possa prendere oltre a un centrale pure un ‘braccetto’ in previsione dell’addio di Yann Aurel Bisseck”. Da qui la valutazione per il tedesco fissata sui 35/40 milioni, simile a quella richiesta dal Parma per Leoni.