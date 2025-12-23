Quote e pronostici Atalanta-Inter: minimo tre gol nel match

Partita ricca di incognite quella in programma domenica 28 dicembre alle 20.45 alla New Balance Arena tra Atalanta-Inter. La squadra di Cristian Chivu arriva a questo match con i favori tipici per una capolista, nonostante la battuta d’arresto arrivata la scorsa settimana in Arabia Saudita in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna ai calci di rigore.

In attesa di capire se questo risultato avrà lasciato o meno scorie sul morale dei calciatori nerazzurri, dall’altra parte c’è invece un’Atalanta parecchio in salute. La squadra bergamasca, rinvigorita dalla cura Palladino in panchina, è reduce da ben tre vittorie consecutive maturate tra campionato e Champions League. Tra queste, spicca il successo europeo maturato contro il Chelsea di Maresca.

Scommessa consigliata: Over 2.5

Tornando al match di domenica tra Atalanta-Inter, si consiglia il segno Over 2.5. E’ vero che nelle ultime due occasioni si è registrato un Under 2.5 con due reti segnati per match, ma allo stesso tempo questa partita ha storicamente riservato parecchie marcature. Considerando la forma della squadra di Palladino che cercherà di giocare a viso aperto davanti ai propri tifosi, ma soprattutto la rabbia che l’Inter proverà a mettere in campo per cancellare la delusione in Supercoppa, a goderne potrebbe essere soprattutto lo spettacolo.

Atalanta-Inter, scopri le quote maggiorate

Non sono ancora disponibili quote maggiorate il match della 17esima giornata di Serie A tra Atalanta-Inter.

Le quote di Atalanta-Inter

Queste le principali quote di Atalanta-Inter proposte da Betsson, Goldbet, Sisal e Netwin, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 3.6 3.4 2.5 Goldbet

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.75 1.95 Sisal

GOL NO GOL 1.64 2.15 Betsson

1X 1-2 x2 1.71 1.28 1.30 Netwin

Dopo l’eliminazione arrivata in finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, l’Inter avrà l’obbligo morale di mettere in campo subito una grande prestazione contro l’Atalanta. La squadra di Chivu ha avuto più di una settimana per riposare e potrà preparare serenamente il match di Bergamo. Il segno 2.5 con cui Goldbet quota la vittoria dell‘Inter, dunque, va seriamente considerato e può rappresentare un’occasione. Allo stesso tempo, alla luce dello storico delle due squadre, il segno Over 2.5 proposto da Sisal a 1.75 è quello consigliato.

Probabili formazioni Atalanta-Inter

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Musah, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Statistiche e precedenti Atalanta-Inter

Se è vero che l’Inter giunge a questo incontro dopo risultati poco costanti ottenuti nell’ultimo mese tra Supercoppa Italiana e Champions League, va anche detto che i nerazzurri in campionato hanno incasellato ben quattro vittorie di fila dalla sconfitta contro il Milan in avanti. Un filotto che ha consentito alla squadra di Chivu di agganciare in solitaria la vetta della classifica, nonostante la gara da recuperare il prossimo 14 gennaio contro il Lecce.

Nel testa a testa tra l’Atalanta, il bilancio degli ultimi precedenti sorride nettamente all’Inter. Nelle ultime sei sfide di Serie A, la squadra interista ha sempre vinto. Considerando invece gli ultimi quattro incroci tra le due squadre, fanno impressione soprattutto i numeri: l’Inter ha infatti collezionato complessivamente 12 punti, segnando ben 12 reti e mantenendo sempre inviolata la porta.

Dove vedere Atalanta-Inter: diretta tv e streaming

Atalanta-Inter verrà trasmessa domenica 28 dicembre alle ore 20:45 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Atalanta-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.