Social – La storia sibillina di Sanchez: “Se non sei nel posto giusto, non brillerai”

Così il cileno su Instagram dopo la vittoria di Reggio Emilia

Una storia sibillina su Instagram, dopo una partita vinta dai suoi compagni di squadra sul campo di Reggio Emilia , mentre lui è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti: sfugge il senso della storia pubblicata da Alexis Sanchez sui propri social, ma è intanto dovere riferirne il contenuto, Il giocatore, infatti, ha pubblicato una foto con una supercar immersa nella sabbia e nel fango, con una didascalia che è tutto un programma.

Si legge infatti, nella didascalia della foto: "Renditene conto. Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato, non brillerai". Cosa vorrà dire? La pubblicazione della storia in esame ha destato più di qualche perplessità negli ultimi minuti, e la contestualizzazione di ciò non è ancora stata chiarita.