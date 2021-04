Tagliafico: “Incredibile essere accostato all’Inter, Zanetti un idolo. Futuro? Vedremo”

Il terzino argentino manda un chiaro messaggio alla dirigenza nerazzurra

Nicolas Tagliafico , terzino argentino dell' Ajax , si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb a poche ore dalla sfida di Europa League in programma contro la Roma . Il classe 1992 ha commentato anche i rumors di mercato che lo accostano alla Serie A e all'Inter.

Ecco le sue parole: "La Serie A è un campionato molto competitivo, con squadre preparatissime tatticamente e tanti grandi calciatori. Intriga, intriga sempre una lega del genere. Il mio cognome poi è chiaramente italiano, ho origini genovesi e calabresi. Ovviamente, mi piacerebbe un giorno giocare nel massimo campionato italiano. L'Inter? È incredibile essere accostato a una squadra del genere, con tutta questa storia e questo blasone. Posso dirvi che il mio idolo di sempre è Javier Zanetti, che ha giocato tutta la sua carriera proprio in maglia nerazzurra. Quest'interesse non può altro che farmi piacere, ma io sono una persona realista e oggi preferisco quindi concentrarmi esclusivamente sul presente. Adesso mi godo il momento e l'avventura con l'Ajax, poi vedremo cosa accadrà in futuro".