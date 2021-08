VIDEO – Inter-Parma in diretta! Cronaca e live reaction [NO streaming]

Appuntamento alle 18.30 sui canali social di Passione Inter

L'Inter scende in campo alle 19.00 allo stadio Tardini di Parma per la penultima amichevole di questo precampionato e noi di Passione Inter saremo in diretta dalle 18.30 per avvicinarci a questa sfida (la prima dopo l'addio di Lukaku) e per commentare insieme, in radiocronaca, tutta la gara. Seguici e commenta insieme a noi questa serata di calcio giocato in compagnia dei colori nerazzurri!