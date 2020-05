A 10 anni dal Triplete: 20 foto per raccontare la leggenda dell’Inter di Mourinho

Sono trascorsi 10 anni da quel 22 maggio 2010, dal giorno in cui l’Inter di José Mourinho riuscì a laurearsi campione d’Europa, realizzando il Triplete. Una stagione iniziata con una campagna acquisti per certi versi “rivoluzionaria”, con l’addio di Zlatan Ibrahimovic e l’arrivo a Milano di tanti volti nuovi che hanno scritto pagine indelebili della storia nerazzurra come ad esempio Diego Alberto Milito. Sono trascorsi 10 anni nei quali l’Inter non è mai riuscita neanche lontanamente ad avvicinarsi a vivere imprese simili. Proprio per questo motivo, dunque, mentre ogni tifoso si sofferma a ricordare quei momenti indimenticabile, vogliamo celebrarli con l’augurio di poterne rivivere presto altri da raccontare, altri che ci faranno emozionare quando li ricorderemo. Nel frattempo, però, torniamo con la mente a quella magica stagione 2009/2010 e ripercorriamola insieme con le 20 foto che rappresentano la cavalcata nerazzurra verso Madrid e verso la realizzazione di un sogno. A volte, infatti, come i raccontano i saggi, la realtà può diventare ancora più fantastica della fantasia.

