Accadde Oggi – 1 Settembre 2007: doppietta di Zlatan, Empoli al tappeto

Ibrahimovicdopo lo scudetto conquistato a Passo di record nella stagione precedente, l’Inter di Roberto Mancini si presenta ai nastri di partenza del campionato 2007/2008 come Favorita per la vittoria del titolo. Il pareggio casalingo contro l’Udinese con il ritorno in Serie A della Juventus mettono qualche piccola apprensione alla squadra nerazzurra, ma la settimana successiva ci pensa Zlatan Ibrahimovic, con una doppietta capolavoro, a rimettere subito posto le cose. La vittima di Ibrahimovic è l’empoli, malcapitato avversario di un Inter che, a tratti, giocherà un calcio bello da vedere e allo stesso tempo concreto.

Con una doppietta di Ibra su apre un ciclo, con una doppietta di Ibra si chiuderà, mesi più tardi, sul campo del Parma, con la conquista di uno degli scudetti più belli della storia dell’Inter.