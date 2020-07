Accadde Oggi – 2 Luglio 2010: Sneijder batte Lucio, Julio e Maicon in un quarto di finale a tinte nerazzurre

Il 2010 è l’anno per eccellenza per i colori nerazzurri, indelebilmente scolpito nella memoria dei tifosi per le imprese dello squadrone di Josè Mourinho, in grado di conquistare il tanto ambito triplete e di riportare l’Inter in cima all’Europa 45 anni dopo.

In realtà la stagione dei calciatori interisti non terminò nella magica serata del Bernabeu ma proseguì con i mondiali di Sudafrica, con le varie pedine mourinhane divise nei vari schieramenti, tutte con l’obiettivo della conquista della coppa del mondo.

Il vero è proprio match clou, tutto a tinte nerazzurre, è il quarto di finale del 2 Luglio: da un lato Wesley Sneijder, trequartista dal destro magico, l’uomo del salto di qualità, dall’altro Lucio, Julio Cesar e Maicon, tre colonne portanti dell’impenetrabile difesa interista, giganti sia fisicamente che tatticamente.

Si mette in discesa inizialmente per il Brasile, con il gol di Robinho dopo soli 10 minuti di gioco, ma la ripresa si trasforma invece in un ottovolante orange: il calcio di destro è la specialità di casa Sneijder, ma questa volta il guizzante olandese si mette in mostra con due portate inedite; prima un sinistro velenoso, che potrebbe essere facilmente parato da Julio Cesar se non fosse per l’improvvido tentativo di spazzare di Felipe Melo, che trae in inganno l’Acchiappasogni e vale il pareggio, poi un colpo di testa in tap-in, dall’interno dell’area piccola, che manda in tilt i carioca e riporta l’Olanda a una semifinale di un mondiale a 12 anni di distanza da Francia 98, quando la strada arancione verso il titolo si interruppe proprio contro il Brasile.

Termina così una storia strana: una storia di sconfitte e di vittorie, di vendette e di tiri mancini, una storia, però, di amicizia e lealtà, tra campioni che hanno scritto la storia dell’Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!