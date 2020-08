Accadde Oggi – 21 Agosto 2010: arriva la Supercoppa Italiana, quarto titolo dell’anno

Il 2010 d’oro dell’Inter non si ferma soltanto alla notte di Madrid: dopo l’addio di Josè Mourinho e l’arrivo di Rafa Benitez l’Inter ritrova il campo e i trofei nella sera del 21 Agosto.

A contendere la Supercoppa Italiana ai nerazzurri è la Roma di Claudio Ranieri, la grande avversaria della stagione precedente, che passa anche in vantaggio grazie al guizzo di Riise.

Ma il potere di San Siro è troppo forte per lasciare l’Inter a secco; il pareggio nerazzurro arriva grazie a un tap in di Goran Pandev, lesto a sfruttare un errore imperdonabile della retroguardia giallorossa, mentre il suggello al quarto titolo dell’anno solare è di Samuel Eto’o, autore di una decisiva doppietta, prima con un anticipo sul primo palo e poi con un diagonale letale. I capitolini alzano bandiera bianca e l’Inter può così festeggiare la sua quinta Supercoppa, l’ultima in ordine cronologico arrivata nella bacheca nerazzurra.

