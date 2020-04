Accadde Oggi – 24 Aprile 1910: l’Inter conquista il primo scudetto

Dopo la scissione dal Milan , avvenuta soltanto due anni prima, nel 1910 l’Inter riesce anche a conquistare quasi subito il suo primo scudetto; siamo ancora agli albori del calcio italiano, non sono tante le società già venute alla luce, ma questo conquistato dai nerazzurri è già un torneo che segna un punto di rottura con i precedenti: innanzitutto si tratta del primo campionato disputato a cavallo di due anni solari (un po’ come le attuali stagioni) con inizio in autunno 1909 e fine nella primavera del 1910.

Il trionfo interista andò a interrompere un dominio sul calcio italiano della Pro Vercelli che durava da due anni, sebbene un finale thriller: per l’assegnazione del titolo, infatti, fu obbligatorio far ricorso a uno spareggio, una gara molto contestata, soprattutto per la data di gioco, visto che molti calciatori del Pro Vercelli erano impegnati con la nazionale. I nerazzurri si imposero nettamente per 10-3, si cucirono sul petto il tricolore e aprirono una lunga rivalità coi vercellesi che durò oltre venti anni.

Questa la formazione dell’Inter Campione d’Italia: Campelli, Fronte, Zoller, Yenni, V. Fossati, Stebler, C. Payer, Engler, E. Peterly, Aebi, Schuler. Mattatore del match Engler, autore di una quaterna.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!