Accadde Oggi – 24 Giugno 1990: quello strano derby Germania-Olanda disputato a San Siro

Lo stadio è quello, sono quelli gli spogliatoi. San Siro risplende di luce propria.

I gradoni sono gli stessi di sempre, così come anche le panchine e probabilmente buona parte degli spogliatoi.

Sono gli stessi, inoltre, anche i calciatori che si sfidano, come spesso accaduto negli ultimi anni: Klinsmann, Matthaus e Brehme da un lato, gli interisti, Gullit, Rijkaard e Van Basten dall’altro, i milanisti.

Cambia solo una cosa: il colore delle magliette.

Infatti è il 24 giugno del 1990, l’Italia è al centro del Mondo e vive un periodo d’oro per quel che riguarda l’economia; nel belpaese giocano i più forti calciatori del globo e le due compagini milanesi si danno battaglia a suon di spettacolo, con la squadra di Sacchi che ha conquistato le ultime due Coppe dei Campioni ma non è riuscita a confermarsi in Italia, dove l’Inter del Trap, guidata dai tedeschi, ha vinto lo scudetto dei Record.

L’ottavo di finale che va in scena a San Siro è in realtà un vero e proprio derby Inter-Milan: i campioni d’Europa 1988 dell’Olanda, però, sono costretti a lasciare il passo alla Germania, per la prima volta non divisa in Est e Ovest dal dopoguerra, che si impone per 2-1, con le due reti messe a segno proprio dai due interisti Klinsmann, con il suo solito guizzo sul primo palo, e Brehme, autore di una prodezza da capogiro, di destro sul secondo palo.

Sugli spalti esulta la curva nord e abbassa il capo la curva sud, proprio come se fosse una vera stracittadina.

Quel derby Inter-Milan 2-1, siccome le maglie delle squadre sono in realtà bianche e arancioni, non appare su nessun almanacco.

Ma ancora molti lo ricordano con affetto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!