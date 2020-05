Accadde Oggi – 29 Maggio 2011: l’Inter conquista la settima Coppa Italia

Così come il 2010 anche il 2011 si conclude con la conquista di tre trofei per l’Inter, seppur di minore importanza; nell’era Benitez i nerazzurri vincono la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club, mentre con Leonardo in panchina si alza al cielo la settima Coppa Italia della storia, a oggi ultimo trofeo portato in bacheca.

Il 29 maggio 2011 si chiude un ciclo di vittorie per l’Inter, e si chiude nello stesso modo in cui si era aperto, alzando al cielo la Coppa Italia.

Nella sfida secca dell’Olimpico di Roma, contro il malcapitato Palermo, gli uomini di Leonardo si impongono per 3-1; mattatori della serata Samuel Eto’o, autore di una doppietta dopo due assist sapienti di Wesley Sneijder, e il principe Diego Alberto Milito, che conferma il suo particolare feeling con le finali.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!