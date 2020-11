CALCIOMERCATO INTER – A smentire l’indiscrezione di mercato secondo cui Lautaro Martinez si sarebbe affidato a Jorge Mendes per lasciare l’Inter ci ha pensato proprio il suo agente, Alberto Yaque. Ecco cos’ha dichiarato a riguardo in esclusiva ai microfoni di PassioneInter. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<