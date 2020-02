VIDEO – Incredibile in Argentina! Marcelo Díaz mangia una banana in campo durante la partita

E’ assolutamente giustificato lo stupore che ha colto i due telecronisti argentini di TycSports nel corso del match andato in scena tra Racing de Avellaneda e Independiente. In maglia biancoceleste, infatti, il centrocampista della Nazionale Cilena Marcelo Díaz si è reso protagonista di un episodio assolutamente inusuale. Il calciatore riceve una banana e inizia a mangiarla improvvisamente in mezzo al campo, nonostante la ripresa del gioco. Per qualche secondo si ritrova dunque a masticarla, battendo addirittura un calcio di punizione!

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!