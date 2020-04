VIDEO – Borja Valero si allena a casa: “Va bene correre, ma nel calcio serve la palla”

Borja Valero e quel feeling da non perdere con il pallone. Perché, è vero, in quarantena trovare tempo – e soprattutto spazio – per giocare a pallone è difficile, ma è allo stesso tempo fondamentale, almeno per chi lo fa di professione. E infatti, il centrocampista spagnolo dell’Inter, sul proprio profilo Instagram, ricorda: “Correre va benissimo, ma ricordiamoci che a calcio si gioca con la palla”.

