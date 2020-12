INTER NEWS – Potrebbe essere Christian Eriksen la vera grande sorpresa di Antonio Conte in vista del match di domani delle 12.30 contro il Cagliari. Il tecnico leccese sta pensando infatti di far rifiatare Barella anche in virtù dell’infrasettimanale di mercoledì contro il Napoli. Vediamo dunque le probabili formazioni di Cagliari Inter. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

