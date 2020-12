Probabili formazioni di Cagliari-Inter, le ultimissime: novità a centrocampo

Mancano poche ore al fischio di inizio di Cagliari-Inter e noi di Passione Inter abbiamo raccolto le probabili formazioni che con dovrebbero scendere in campo dal primo minuto secondo le ultime indiscrezioni. Oltre a fornirvi i possibili 11 titolari abbiamo anche fatto un’analisi a riguardo e la potete trovare cliccando nel player video qui in alto nell’articolo.

Possibile presenza dal primo minuto per Christian Eriksen, entrato bene nel finale della gara contro lo Shakhtar Donetsk. Ancora out Vidal, come confermato da mister Conte nella conferenza stampa prepartita di oggi. Cambiano gli esterni, in difesa potrebbe tornare D’Ambrosio. Scelto Sanchez in attacco per fare coppia con Lukaku.

