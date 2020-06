VIDEO – Calciomercato, l’Inter 2020/2021 senza Lautaro Martinez: ecco come sarebbe

CALCIOMERCATO INTER – Il Barcellona resta sempre in pressing su Lautaro Martinez e la partenza dell’attaccante argentino al momento sembra lo scenario più probabile, anche se non scontato. Dalla sua cessione arriverebbero soldi importantissimi per finanziare nuovi colpi. Ecco secondo La Gazzetta dello Sport come potrebbe quindi schierarsi l’Inter senza l’argentino nella stagione 2020/2021. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

LEGGI ANCHE >>> TS – Cavani all’Atletico libera Morata. Conte ci pensa: primi contatti, intermediari al lavoro