CALCIOMERCATO INTER – Se da una parte Samir Handanovic ha intenzione di rinnovare e restare all’Inter almeno per altri due anni, dall’altra il club nerazzurro non può comunque non iniziare a guardarsi intorno e preparare una strategia valida per il futuro dei propri pali. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

HANDANOVIC SOGNA SCUDETTO E NUOVO CONTRATTO >>>