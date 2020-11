CALCIOMERCATO INTER – Ci sarà da battere anche la concorrenza di Real Madrid e Manchester City per David Alaba, anche se a spaventare l’Inter in questo momento è più che altro la richiesta faraonica da parte del calciatore per il nuovo ingaggio. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<