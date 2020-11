CALCIOMERCATO INTER – Hanno interrotto ufficialmente le trattative per il nuovo contratto David Alaba e il Bayern Monaco. Qualora non dovessero esserci ulteriori novità, il difensore austriaco dovrebbe svincolarsi a parametro zero il prossimo giugno. L’Inter, che lo considera da sempre un obiettivo di mercato, è in corsa tra le pretendenti. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

