CALCIOMERCATO INTER – Nonostante il prossimo addio di Radja Nainggolan, diretto verso Cagliari, il centrocampo dell’Inter non dovrebbe subire ulteriori stravolgimenti. Anche la trattativa per Kanté, quindi, sembra tramontata. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

