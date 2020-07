VIDEO – Calciomercato Inter, trattativa avviata: Marotta prepara il colpo a sinistra

CALCIOMERCATO INTER – Chiusa ufficialmente la pratica Achraf Hakimi, adesso l’Inter getta lo sguardo sul mercato dei laterali per la fascia sinistra. Il nome in pole position è quello di Emerson Palmieri, ex Roma e Palermo di proprietà del Chelsea, già allenato da Antonio Conte negli ultimi sei mesi trascorsi in panchina a Londra. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

