CALCIOMERCATO INTER – Inizia finalmente a muoversi qualcosa sul mercato in uscita dell’Inter. Nello specifico stiamo parlando di Christian Eriksen, calciatore che il club ha messo in vendita da diverse settimane e sul quale pare sia spuntato d’improvviso il Manchester United. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<