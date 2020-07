VIDEO – Calciomercato Inter, formazione 2020/2021 con due moduli e Emerson Palmieri

MERCATO – L’Inter 2020/2021 inizia ad assumere contorni già ben delineati. Dopo l’acquisto di Achraf Hakimi che completa il reparto della corsia di destra, si punta Emerson Palmieri per la sinistra. Sandro Tonali diventa adesso il prossimo obiettivo del club nerazzurro, che a questo punto farà di tutto per trattenere Lautaro Martinez e riconfermare la coppia con Lukaku. Con i giusti arrivi dalla finestra di calciomercato per Antonio Conte si prospetta la possibilità di poter fare affidamento su due moduli. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!