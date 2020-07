VIDEO – Calciomercato Inter, ultime news: Marotta scatenato dopo Hakimi

CALCIOMERCATO INTER – Non può e non dev’esser sazia l’Inter dopo l’acquisto di Achraf Hakimi. Soprattuto questa stagione ha infatti dimostrato che il club nerazzurro ha bisogno di calciatori di un certo livello in ogni reparto del campo. Così, dopo aver rinforzato la corsia di destra, la dirigenza interista vuole trovare un rinforzo anche a sinistra, senza dimenticare alcuni obiettivi di mercato già individuati per centrocampo e difesa. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

