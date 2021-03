CALCIOMERCATO INTER – Dopo il pressing non andato a segno per Lautaro Martinez grazie al muro eretto dall’Inter, il Barcellona potrebbe bussare nuovamente in casa nerazzurra. Il tecnico Koeman infatti ha messo nel mirino Romelu Lukaku. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

SUNING DI PAROLA: PENDENZE PAGATE ENTRO IL 31 MARZO>>>