CALCIOMERCATO INTER – N’Golo Kanté, sogno di mercato di Antonio Conte, ha aperto ad un trasferimento in nerazzurro. La trattativa resta in salita ma il forte legame tra i due potrebbe avere un ruolo importante nell’affare. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<