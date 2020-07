VIDEO – Calciomercato Inter, Kante e non solo: doppio colpo dal Chelsea

CALCIOMERCATO INTER – Antonio Conte vuole a Milano giocatori esperti e vincenti che possano trascinare la squadra nella prossima stagione. Sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra, tra cui due giocatori che potrebbe lasciare il suo ex Chelsea. Come riportato dal Corriere dello Sport, Marotta si troverebbe già in una fase avanzata di trattativa per Emerson Palmieri ma la strategia dell’Inter è quella di allargare i discorsi a Kanté, vero sogno di mercato del tecnico nerazzurro. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

