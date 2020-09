CALCIOMERCATO INTER – Zero sorprese, Kolarov come previsto è sbarcato a Milano nel pomeriggio per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club. Domani prevista l’ufficialità del nuovo colpo di mercato. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<