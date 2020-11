CALCIOMERCATO INTER – L’addio sembra inevitabile ormai da un paio di sessioni di mercato, ma ogni volta il Chelsea fatica a liberarsi a cuor leggero di Olivier Giroud. Ed anche in questo caso, Frank Lampard si dice “in crisi” per decidere. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<