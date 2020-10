CALCIOMERCATO INTER – Non sono bastate le parole rilasciate ieri in conferenza stampa da Lautaro per respingere le voci di mercato attorno al suo futuro. Il rinnovo di contratto resta un rebus e il Barcellona non smette di inseguirlo. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

