VIDEO – Calciomercato Inter, Marotta in segreto spiazza il Barcellona e blocca Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO INTER – Il nome di Lautaro Martinez in ottica calciomercato è sempre caldo, soprattutto quando si parla di Barcellona. La trattativa però sembra aver preso una brusca frenata nelle ultime settimane e secondo La Gazzetta dello Sport l'Inter sta lavorando al rinnovo di contratto tenendo un profilo basso. Beppe Marotta infatti ha scelto la strada diplomatica, mentre il giocatore si dovrà rendere conto che a Barcellona non possono permettersi un acquisto così oneroso.

