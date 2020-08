CALCIOMERCATO INTER – Le voci di mercato attorno al futuro di Lionel Messi non si placano. L’argentino non ha intenzione di fare marcia indietro, nei prossimi giorni la Pulce potrebbe uscire allo scoperto e spiegare le ragioni del suo addio al Barcellona. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<