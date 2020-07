VIDEO – Calciomercato Inter, cosa sta accadendo con il Milan nella corsa a Tonali

CALCIOMERCATO INTER – Sebbene l’Inter non abbia alcuna intenzione di trasformare l’affare Sandro Tonali in un’interminabile telenovela estiva, il club nerazzurro sta riscontrando alcuni rallentamenti non di poco conto che stanno ritardando la trattativa con il Brescia. Nel frattempo, oltre alla Juventus attualmente defilata, attenzione alla lunga rincorsa del Milan che potrebbe sfruttare l’ottimo stato di forma per convincere il centrocampista classe 2000. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!