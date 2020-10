CALCIOMERCATO INTER – A poche ore dalla chiusura del mercato, l’Inter aveva fatto un tentativo per riportare a Milano Victor Moses, in nerazzurro durante l’ultima stagione. L’operazione non si è concretizzata per la mancanza dei tempi tecnici, ed ora il nigeriano è pronto a volare in Russia, dove vestirà la maglia dello Spartak Mosca.

