VIDEO – Calciomercato Inter, Musso: svolta a sorpresa

CALCIOMERCATO INTER – Potrebbe esser costretta a rivedere i propri piani di mercato l’Inter per quanto riguarda l’erede di Samir Handanovic in porta. Il club nerazzurro, che vorrebbe puntare su Musso a partire dall’estate 2021, reputa troppi gli oltre 30 milioni di euro chiesti dal presidente Pozzo. Il portiere argentino, che a fine stagione vorrebbe provare una nuova esperienza. potrebbe finire in Premier League. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

