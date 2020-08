CALCIOMERCATO INTER – Il Bayern Monaco, fresco della qualificazione in finale di Champions League, sembra essere convinta di Ivan Perisic. Il croato è in prestito dall’Inter e al termine della competizione europea è previsto un incontro di mercato. Conte avrebbe una strategie particolare nel caso in cui il croato dovesse rimanere a Milano. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

