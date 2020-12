CALCIOMERCATO INTER – Tra gli importanti movimenti in uscita che l’Inter sta programmando per il mercato di gennaio, potrebbe aggiungersi anche quello relativo ad Ivan Perisic. Sulle tracce dell’esterno croato, pare che stia tornando forte il Manchester United. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<