VIDEO – Il futuro di Pirola fra Monza ed Inter. Galliani ci prova, concorrenza dalla A: il punto

Uno dei giocatori più interessanti fra quelli di proprietà dell’Inter attualmente in prestito è Lorenzo Pirola, che si sta imponendo in Serie B con la maglia del Monza. Adriano Galliani vorrebbe provare a trattenerlo e sta lavorando per l’acquisto nella prossima sessione di mercato, ma la società nerazzurra non ha voglia di liberarsene a cuor leggero. Diverse le opzioni sul piatto: in corsa ci sono anche due club di Serie A.

