CALCIOMERCATO INTER – La corsa per il futuro della porta dell’Inter sembra riservata a due soli candidati. In vista della sessione estiva di mercato i nerazzurri si guardano intorno per scovare il successore ideale di Samir Handanovic. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<