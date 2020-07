VIDEO – Calciomercato Inter, ecco la quinta punta: un gioiellino per Conte

CALCIOMERCATO INTER – In attesa di novità di mercato su Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, l’Inter non si ferma e alle spalle di un attaccante esperto vuole inserire una quarta-quinta punta più giovane ma di grande talento. Con Sebastiano Esposito in partenza, la dirigenza nerazzurra sembra aver già trovato il profilo giusto. GUARDA IL VIDEO IN ALTO.

