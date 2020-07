VIDEO – Calciomercato Inter, Sanchez fa l’assist per l’accordo col Manchester United

CALCIOMERCATO INTER – Buone notizia in casa Inter: Alexis Sanchez potrebbe infatti restare fino al termine della stagione in modo da giocare interamente, o quasi, l’Europa League con la maglia nerazzurra. Quel ‘quasi’, infatti, corrisponde all’inserimento di una penale nel nuovo accordo che potrebbe arrivare con il Manchester United e che impedirebbe alla formazione nerazzurra di schierare il cileno in caso di eventuale finale con i Red Devils. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

