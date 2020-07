VIDEO – Calciomercato Inter, dall’Inghilterra: contromossa United per Sanchez

CALCIOMERCATO INTER – Questa mattina sulle pagine del Daily Star è stato proposto uno scenario nettamente in controtendenza con gli aggiornamenti degli ultimi in merito al riscatto dell’Inter per Alexis Sanchez. Secondo il tabloid inglese, infatti, il Manchester United potrebbe concedere una nuova chance all’attaccante cileno, il quale vorrebbe invece proseguire l’esperienza più che positiva in maglia nerazzurra. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

