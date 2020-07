VIDEO – Calciomercato Inter, CorSera: “Sensi, riscatto poi rischia l’addio”

CALCIOMERCATO INTER – Sul valore tecnico di Stefano Sensi c’è davvero poco da discutere. In pochissimo tempo, nonostante venisse da una realtà piccola come il Sassuolo, il centrocampista si era imposto in maniera oltremodo sorprendente nel centrocampo dell’Inter. A fine stagione sarà infatti riscattato dal club nerazzurro, ma non è detto che rimanga al 100% a causa della discontinuità fisica mostrata al suo primo anno a Milano. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

